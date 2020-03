El estado de Nueva York decretó este viernes que todos los empleados de servicios no esenciales deberán dejar de acudir a sus puestos y trabajar desde sus hogares con el fin de reducir el ritmo de contagios del coronavirus, reseñó la agencia Efe.

“Solo los negocios esenciales funcionarán. La gente puede trabajar desde casa (…), pero solo los negocios esenciales pueden tener a trabajadores en sus puestos”, explicó el gobernador, Andrew Cuomo, al presentar una política que bautizó como “Nueva York en Pausa” y que entrará en vigor el domingo por la noche.

Según dijo, habrá multas y cierres obligados para las empresas que no cumplan. “Estas medidas serán aplicadas. No son recomendaciones”, insistió.

JUST IN: New York Gov. Andrew Cuomo has announced that 100% of non-essential workers should stay home. Only essential businesses will be functioning. Cuomo is calling it "New York state on pause." https://t.co/M05DJOKTLb

— CNN (@CNN) March 20, 2020