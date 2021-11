El estancamiento profesional no es bonito. Desafortunadamente, es muy fácil sentirse cómodo en el trabajo. Te acostumbras al cheque consistente y te sientes obligada a quedarte en un trabajo que podrías no odiar, pero que definitivamente no amas. Estamos aquí para decirte que la vida es demasiado corta como para pasarla en un trabajo que no te enloquece. Así que, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué quieres lograr en tu vida profesional? Ya sea que tus metas estén claras o no, aquí hay 15 maneras de asegurar que no te encuentres frente a un caso de estancamiento profesional. ¡Ahora ve y conquista!

1. Mantente informada

Si ya estás trabajando en una industria que amas pero no disfrutas mucho tus actividades, asegúrate de mantenerte informada sobre nuevos puestos que aparezcan no sólo dentro de tu compañía actual sino también en compañías competidoras.

2. Que te conozcan en el trabajo

Para evitar el estancamiento profesional, empieza siendo más sociable en el trabajo. No demasiado platicadora, claro, pero conoce a tus compañeros y deja que te conozcan. Nunca sabes dónde podrían terminar y recuerda tu gran sonrisa y tu determinada ética laboral.