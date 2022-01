La pregunta de cómo ganar respeto en el trabajo involucra a una serie de cuestiones claves: tu necesidad de tener las habilidades adecuadas, tu necesidad de trabajar arduamente y tu necesidad de tener logros reconocidos. Las habilidades quizá sean algo con lo que tú hayas nacido o algo que tú te esfuerzas duramente en dominar con el paso del tiempo. Una buena ética laboral es una parte fundamental del éxito en cualquier área de tu vida—una lección que con suerte, ha sido arraigada desde una temprana edad. Pero ¿qué hay acerca de que tu éxito sea reconocido por otros? En un mundo perfecto, no tendrías que preocuparte por lo que otros piensen de ti, en el mundo real, si no te ganas el respeto de tus compañeros, colegas, jefe y clientes, en verdad nunca saldrás adelante.

Como Inc. Magazine informa, de acuerdo con Geoffrey James, editor contribuyente para Inc.com y autor de, Business Without the Bullsh*t: 49 Secrets and Shortcuts You Need to Know, el éxito en el trabajo no se trata del dinero, se trata del respeto: “Si inspiras respeto, la gente escuchará cuando hables y pondrá manos a la obra cuando se lo pidas… contrario a la creencia popular, un título de trabajo lujoso no inspira respeto”. Así que si un título importante y un sueldo muy grande no te garantizan el respeto, entonces, ¿cómo obtienes la atención, admiración y cooperación que necesitas en el trabajo? Aquí hay 8 tips en cómo ganar respeto en la oficina.