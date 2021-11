Trabajo desde casa podría deprimir precios de bienes raíces comerciales

El creciente trabajo desde casa podría deprimir los precios de bienes raíces comerciales.

Con la pandemia del COVID-19 aumentaron los trabajos que se hacen desde casa.

Esta situación afecta los ingresos fiscales de las principales ciudades del país.

El COVID-19 alteró drásticamente cómo y dónde trabajan muchos empleados, un cambio que podría tener un efecto negativo a largo plazo en las tasas de ocupación de bienes raíces comerciales y, en última instancia, en la base de ingresos fiscales de los gobiernos locales, revela un nuevo estudio.

El impacto del trabajo desde casa en los valores de las propiedades comerciales y el impuesto a la propiedad en las ciudades de EE. UU. concluye que incluso a medida que la recuperación se fortalece, si las tendencias persisten, la demanda de espacio de bienes raíces comerciales podría caer hasta en un 25%, los valores de tasación de las propiedades podrían disminuir en algunos lugares.

El impacto en los impuestos

Los ingresos por impuestos a la propiedad de la ciudad podrían enfrentar una fuerte disminución. Investigadores de la City University of New York y la University of Illinois Chicago llevaron a cabo el estudio que publicará hoy el Institute on Taxation and Economic Policy.

“El paso a trabajar desde casa para muchos empleadores y su personal profesional ayudó a las empresas a seguir siendo productivas durante el cierre y desde entonces”, dijo el autor principal Howard Chernick, profesor emérito de Hunter College de la City University of New York. “Pero este cambio tendrá repercusiones tangibles para las tasas y los valores de ocupación de bienes raíces comerciales, especialmente porque algunos empleadores consideran un cambio permanente o parcial a un modelo de trabajo remoto”.