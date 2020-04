Una guía presentada por los CDC confirmó que algunos empleados esenciales expuestos al coronavirus pueden regresar al trabajo

Cada trabajador necesitaría tomar su temperatura dos veces al día y usar una máscara facial en el trabajo

Los edificios deberán aumentar la frecuencia de cómo limpian la áreas de trabajo y áreas comunes

En un primer y pequeño paso hacia la reapertura del país, la administración Trump emitió nuevas pautas para facilitar a los trabajadores esenciales que han estado expuestos al COVID-19 volver a trabajar si no tienen síntomas del coronavirus, reseñó The Associated Press.

El Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), anunció el miércoles en la Casa Blanca que los empleados esenciales, como los trabajadores de la salud y el suministro de alimentos, que han estado a menos de 6 pies (1,8 metros) de una persona confirmada o sospechosa de tener el virus, pueden volver al trabajo cumpliendo ciertas normas si no están experimentando síntomas.

Las nuevas directrices se publican a medida que la nación llora unas 15,000 muertes por el virus y se enfrenta a una economía devastada y una crisis médica de costa a costa.

Los lineamientos son los siguientes:

Tómese la temperatura antes del trabajo

Use una máscara facial en todo momento

Practique el distanciamiento social según lo permitan las tareas laborales

No se quede en el trabajo si se enferma

No comparta auriculares u objetos usados ​​para usar cerca de la cara

No se congregue en la sala de descanso u otros lugares concurridos

Los CDC también emitieron guías para empleadores en industrias esenciales.

Tome la temperatura de los empleados y evalúe los síntomas antes de comenzar a trabajar

Aumente la frecuencia de limpieza de superficies comúnmente tocadas

Incremente el intercambio de aire en el edificio

Envíe a los trabajadores enfermos a casa de inmediato

Pruebe el uso de máscaras faciales para asegurarse de que no interfieran con el flujo de trabajo

Los expertos en salud continúan advirtiendo a los estadounidenses que practiquen el distanciamiento social y eviten volver a sus actividades normales.

El presidente Donald Trump dijo que aunque sabe que los trabajadores se están “volviendo locos” en casa, no puede predecir cuándo disminuirá la amenaza del virus.

“Los números están cambiando y están cambiando rápidamente y pronto estaremos por encima de esa curva”. Estaremos por encima y nos dirigiremos en la dirección correcta. Estoy muy convencido de eso”, dijo Trump sobre el coronavirus, al que llamó “esta bestia malvada”.

“No puedo decirte en términos de la fecha”, dijo Trump, agregando que los casos podrían disminuir y luego una vez más “comenzar a subir si no tenemos cuidado”.

En algún momento, dijo en su sesión informativa diaria, las pautas de distanciamiento social desaparecerán y las personas podrán sentarse juntas en eventos deportivos. “En algún momento esperamos volver, como era antes”, dijo.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, dijo que si las pautas existentes sobre la petición a las personas que practiquen el distanciamiento social hasta fines de abril tienen éxito en detener la propagación del virus, podrían ser necesarias recomendaciones más relajadas a partir de ese momento.