Una compañera del trabajo se suma al cómico video, y explica porqué razón trabaja allí: “Y hay unión, tengo que amar a Cotsco”. Pero esto en lugar de salvarla, la hundió más porque muchas personas no consideran justo el sueldo que gana, por tal motivo fue blanco de muchas burlas y lamentaciones de empleados de otros sectores.

Las descripción en Tik Tok fue tomada por algunas personas como una burla, pues pareciera que su trabajo no es nada difícil y obtiene una ‘jugosa’ cantidad que es valorada por muchas personas. En la descripción del video se puede ver lo siguiente: “Cuando ganas $29.50 la hora solo por dibujar caritas felices en recibos”. Fue así que la mujer comenzó con la polémica.

Fue la usuaria identificada con el nombre de @natnatt21 y su video ha sido viralizado a tal grado que actualmente al 7 de diciembre de 2021 tiene cerca de 2 millones de reacciones de me gusta y más de 23 mil comentarios, sobre todo de hispanos que consideran que es mucho dinero por no hacer tanto en esa famosa tienda.

¿ES JUSTO EL SUELDO?

Tanta fue la indignación de las personas que una usuaria no pudo ocultar sus sentimientos y de pronto soltó su comentario en Tik Tok: “Si piensas que no es justo que tú y esa persona ganen lo mismo, quizá deberías estar molesto con tu empleador en lugar de con otra persona trabajadora”, dijo la usuaria Leia, que no estaba contenta con las críticas.

Pero otras personas cuestionaron lo que gana, pues aseguran que hay otros profesionistas, sobre todo de salud, con más conocimientos universitarios que ganan menos, sobre todo durante esta pandemia que se han estado ‘jugando la vida’ para salva la de otros en hospitales donde han muerto miles de personas en los últimos dos años. Archivado como: Trabajadora Costco sueldo dólares