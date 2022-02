Trabajador público es baleado en Nueva York

No se sabe quién disparó

Huyeron en el carro de la víctima

Trabajador público recibe disparo por su presunto yerno en Nueva York. Un hombre recibe un disparo a quemarropa en plena luz del día cerca de una calle muy concurrida en la localidad. En el inquietante video, el cual se muestra como un trabajador recibe un disparo a plena luz del día. ¿Quiénes habrán sido?

Un empleado del Departamento de Saneamiento fue baleado ayer a plena luz del día durante una aparente disputa familiar con el ex novio de su hija. Los hechos ocurrieron en un edificio en Midtwon West, Manhattan.

Trabajador recibe disparo por su presunto yerno

De acuerdo con información con el portal The New York Post, un tirador saca su arma y dispara tres rondas mientras camina hacía el empleado del Departamento de Saneamiento el jueves por la mañana, según se informa, la pelea ocurrió en frente de 515 W. 52 nd St.

El trabajador de saneamiento se tira a la cera mientras se escucha a una mujer gritar de fondo. Según se informa, el trabajador recibió un disparo en la pierna y se espera que sobreviva al impacto que recibió a plena luz del día. Archivado como: Trabajador público recibe disparo por su presunto yerno en Nueva York