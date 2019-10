¿Qué es el trabajador Moonlight? Descubre si eres uno de ellos

Página

1 de 3

¿Ha oído hablar del trabajador moonlight? Suena misterioso y clandestino, pero lo que en realidad significa es tener múltiples trabajos. Cuando hace moonlighting, podría trabajar de noche, para tener dinero extra, pero también trabaja de día como un empleado normal.

Aprenda cómo maximizar su dinero y su reembolso en Latino Taxslayer.

El trabajador moonlight tiene trabajos de día

Mark, por ejemplo, trabaja de lunes a viernes como gerente en una concesionaria de coches. De noche, durante el fin de semana, él toca la guitarra en un bar local. Tiene un trabajo regular y otro extra. Jen trabaja medio tiempo como psicóloga en una escuela primaria, pero también tiene su pequeño negocio como psicóloga clínica. Ella atiende a pacientes en las noches.

LE PUEDE INTERESAR: Impuestos estimados para los trabajadores independientes

Como otro ejemplo, un médico residente podría ser trabajador moonlight como doctor. Durante el día, trabaja muchas horas en su programa de entrenamiento de residencia, pero, en la noche, podría trabajar como médico independiente.

Sin importar el tipo de trabajo que escoja, o por qué lo ha elegido, está generando ingreso, y todo el ingreso debe ser informado al IRS al final del año.

El trabajador moonlight es un trabajador independiente

Es importante saber que cada trabajador moonlight (por ejemplo, un freenlance, un contratista, un consultor…) es considerado trabajador independiente por los servicios realizados, lo cual es una consideración importante cuando es momento de pagar impuestos.

Recuerde…

Informe todo el ingreso de su trabajo(s) primario(s) y de los secundarios. Mantenga sus documentos tributarios en un lugar seguro hasta que esté listo para presentar digitalmente su declaración de impuestos. En enero, debe recibir un formulario W-2 de todos sus patrones y un 1099-MISC por cualquier trabajo extra en el cual haya ganado 600 dólares o más. Conozca los datos sobre los impuestos de trabajador independiente y los pagos trimestrales de impuestos y quiénes deben cubrirlos. Utilice recursos disponibles, como el Centro informativo para trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios del IRS. Empezar un negocio y mantener buenos registros son sólo dos de los miles de temas. Escoja un software, como Self-Employed de TaxSlayer, que lo guíe a lo largo de todo el proceso de declaración de impuestos y que garantice su máximo reembolso.

Los moonlighters están aumentando

¿Por qué la gente hace moonlight? Si tienen un pasatiempo, como pintar, eso les proporciona un ingreso extra, entonces, ¿por qué no hacerlo? Cualquier dinero extra se suma a su ingreso primario, que es fabuloso para ahorros. Para aquellos cuyo trabajo primario no es suficiente, tener un segundo trabajo no es opcional. Cada poquito cuenta.

Un freenlancer, que está incluido como trabajador moonlight, se espera que representen la mitad de la fuerza laboral estadounidense en la próxima década, aunque no necesariamente serán freelancers de tiempo completo. Los estadounidenses se están percatando del valor de ser su propio jefe, y están disfrutando de la libertad y flexibilidad de ser un trabajador independiente.

Top 5 de trabajos donde más contratan a hispanos

1.Trabajadores de la construcción. Eso incluye albañiles, electricistas, ‘ruferos’, entre otros. Ya sea en construcciones nuevas o para remodelaciones, los hispanos han creado una buena fama en estos oficios. Si tienes experiencia en el área y le echas ganas, podrías ganar de 35 mil a 40 mil dólares al año.

ES TENDENCIA: