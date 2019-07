La juguetería Toys R Us abrirá dos tiendas nuevas en noviembre como parte de un regreso tentativo tras declararse en bancarrota.

Richard Barry, un ex ejecutivo de Toys R Us y actual director general de la nueva compañía llamada Tru Kids Brands, anunció que habrá pronto una empresa de compras por internet y que en las próximas semanas se revelarán asociaciones y otros detalles.

Las dos nuevas tiendas estarán en el centro comercial Galleria en Houston, Texas, y en el Westfield Garden State Plaza de Paramus, Nueva Jersey. Tendrán una superficie de unos 603 metros cuadrados (6.500 pies cuadrados), una fracción de lo que tenían las tiendas anteriores, de unos 2.780 metros cuadrados (30.000 pies cuadrados).

Ready to play? We’re SO excited to announce our partnership with b8ta to bring back Toys”R”Us! A reimagined, playful, just-gotta-see-it experience is on the way. Visit https://t.co/uGZMjODwAV to learn more about our bold step, skip and hop towards a #newwaytoplay! pic.twitter.com/w7sn2inOIU

— ToysRUs (@ToysRUs) July 18, 2019