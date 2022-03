Camarón que se duerme… ¡se quema! Así apareció Thalía tras sufrir una insolación

Los fanáticos se preocupan y le hacen llegar remedios naturales para calmar el ardor

Yolanda Andrade ¿Tuvo un romance con Thalía? Thalía bronceado quedó camarón: ¡Pobrecita! La icónica Thalía preocupó a sus fans el día de ayer luego de haber sufrido un ‘incidente’ muy doloroso, pues se tostó. Y es que la cantante subió una fotografía a su Instagram en donde sale con la piel ‘al rojo vivo’, provocando que miles de sus fans le dieran soluciones al ardor que podría estar viviendo en el momento. La actriz, cantante y empresaria de 50 años, es una de las artistas más reconocidas en México y toda América Latina, posicionando muchos de sus temas como los más escuchados en plataformas digitales. Tales como, “Desde esa Noche” junto a Maluma, “No me acuerdo” con Natti Natasha, y por supuesto… la icónica ‘Marimar’. ¡Quedó como camarón! La intérprete de “No me enseñaste” le mostró a sus 19 millones de seguidores las consecuencias de tener una fuerte asoleada, pues se pintó de color rojo su piel. Inmediatamente miles y miles de sus seguidores le comenzaron a escribir mensajes con recetas naturales que podría hacer para que se le quite el quemón que sufrió. “¡OUCH!” fue lo que Thalía escribió en la descripción, seguido de un video donde toca su pecho y se queda la marca de su dedo, ¡Que dolor! “Pero Thalía, ¿te duele mucho?”, la conductora y actriz mexicana, Mariana Garza le escribió: “¡¿Pooor?! ponte jitomate, sirve para calmar el ardor. ¿Te acuerdas cuando nos asoleamos con mantequilla antes de un show de Cuernavaca? ¡Par de locas!”.

Thalía bronceado quedó camarón: Fanáticos buscan ayudar a la cantante Como se mencionó anteriormente, muchos fans se preocuparon por la cantante, quien claramente está afectada por dicha situación, pues la quedar como ‘camarón’, le comenzaron a pasar recetas que podrían ayudarla a solucionar la insolación: “Tienes que echarte pronto una crema varias veces. Y de día, pones unos segundos de tomate y los botas y así…el tema es que los daños del sol son irreparables”, “Ponte aloe vera y listo”, “No te dañes así la piel flaquita”. “Pobrecita amore mío, urge la zábila para refrescar la piel saludos”, “Querida Thalía: Poner sábila alivia y ayuda a la piel a retomar su tono natural”, “Y yo pensando que me quemé mucho en la playa luego de mis vacaciones, pero eso fue nada comparado contigo… me duele solo de verte”.

¡Se metió a nadar con cocodrilos! La cantante recientemente estuvo disfrutando de unas deliciosas vacaciones disfrutando del mar azul, y subió una serie de videos y fotografías presumiendo las vacaciones de ‘en sueño’ que todos quisiéramos tomar, pero hay una en especial que captó la atención de los seguidores. Y es que la intérprete de “No me enseñaste” se metió a un área con cocodrilos, y aunque no le sucedió nada, los fans de Thalía si se percataron del peligro y le mandaron mensajes así: “No te metas al mar, te comerá el cocodrilo. Queremos Thalía para mucho tiempo más”, “Oh my goodness , pero ahí cocodrilos mi Thalía, con cuidado”.

Thalía bronceado quedó camarón: Aprendió español Agalianu con novelas de Thalía Denia Agalianu confiesa que utilizó las novelas de Thalía para aprender español.

La originaria de Grecia pasó de ser fan de las novelas mexicanas a trabajar en ellas, pues actualmente da vida a “Verónica” en el melodrama “Mi Fortuna es Amarte”. “Jamás había estudiado español y fue mucho más fácil, tengo una facilidad para los idiomas, me ayudó la etimología griega y escuchaba algo y lo armaba en mi mente y quería comunicarme. “En tres, cuatro meses que decidí quedarme en México, comencé a ver ‘Marimar’ en español y con subtítulos en español y era un producto que me recordaba a mi infancia y me ayudaba”, dijo. Informó Agencia Reforma.

Thalía bronceado quedó camarón: ¿Yolanda Andrade tuvo un romance con Thalía? Yolanda Andrade supuestamente destapó un romance que sostuvo con Thalía. La conductora tuvo un Instagram Live con la actriz Lorena Meritano, con quien también tuvo una relación y ahí recordó cuando una cantante se puso celosa de la actriz por la amistad que Yolanda tenía con la segunda. De acuerdo con Agencia Reforma esto fue lo que dijo: “Yo tenía una novia que era muy guapa, cantante de un grupo musical. Estaba enojadísima y celosísima de ti, porque tú eras más alta que ella”, dijo Andrade a Meritano. Aunque este En Vivo se transmitió hace algunos meses, es hasta ahora que salen a la luz las declaraciones de la conductora. Se le relaciona con Thalía ya que hace varios años se dijo que tuvieron un romance.

Thalía eligió el Día del Amor para darles un regalito a todos su fans. La actriz y cantante utilizó sus redes sociales para anunciar que tenía preparada una sorpresa para sus fieles admiradores: estrenar la edición del 30 aniversario del videoclip de “Love”. “HAPPY VALENTINES DAY mis amores. ¡Les tengo un regalo muy especial para hoy! El estreno del videoclip #Love en su 30th Anniversary Edition. ¿Están listos para la premiere?”, posteó la mexicana junto con una foto donde luce la imagen y outfit que usó para el lanzamiento de ese tema en 1992. En una publicación hecha hace unos meses por el esposo de Thalía, le dedicó unas bellas palabras: “¡¡No hay nada en mi vida que me haya hecho más feliz, gozoso y completo que las fotos de este día!! ¡Tengo la suerte de despertar con tu hermosa luz y el amor que me has regalado!”. Añadió.

Thalía bronceado quedó camarón: Llevan Thalía y su esposo 21 años de casados Thalía mantiene una relación con el empresario Tommy Mottola desde hace 21 años. “Diciembre del año 2000, en una helada noche en Manhattan. A 10 bajo cero caminaba hacia ti, mi amor, Tommy Mottola. A encontrarme contigo en el altar de la Catedral de San Patricio”, recordó Thalía sobre el día que se casaron. Su esposo Tommy Mottola también aprovechó la fecha para expresarle a la artista lo mucho que la ama. “FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN a la ¡más bella y especial chica @thalia en el mundo! Soy el hombre vivo más afortunado de haberte encontrado ¡Cada día eres mi luz de guía y me das amor incondicional! Te amo hasta el final de los tiempos”, publicó Mottola en su cuenta de Instagram.