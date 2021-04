Tortuga impacta parabrisas. Algo curioso e inusual ocurrió en una autopista de Florida, y es que una tortuga voladora impactó contra el parabrisas de un automóvil que hirió a una mujer de 71 años de edad, que viajaba como copiloto, en un hecho en el que hasta el momento no saben aún de donde salió el animal que logró sobrevivir, según Agencia Efe.

Luego de que la hija de la mujer golpeada, mencionó que su madre había tenido "la peor suerte del mundo", según la policía de carreteras de Florida, afirmaron que este no es el único caso parecido y que en el año del 2016 ya había ocurrido otro accidente similar. Se piensa que en ambos casos las tortugas estaban sobre la carretera y algún vehículo al pasar las tocó y las hizo "volar".

Ya detenidos los automóviles, un hombre que acudió para ayudar, dijo que allí había una tortuga y la hija quien aun estaba un poco nerviosa por los hechos exclamó con incredulidad y sorpresa: “¡Una tortuga, una tortuga de verdad!”, se escucha en la grabación del sujeto que llamo al 9-11, según el diario The Daytona Beach News-Journal .

Cuando se hizo el llamado al 9-1-1, principalmente por los nervios no sabían que era lo que chocó con ellas y nunca se imaginaron que lo que atravesó su parabrisas era una tortuga. Incluso se dijo que desconocen cómo fue que el animal llegó a estar en el aire, por lo que empezaron a especular.

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando la conductora que aún no ha sido identificada y su madre acababan de salir de Port Orange e iban rumbo a Daytona Beach por la Interestatal -95 en dirección norte. Cuando de repente las dos mujeres vieron al quelonio ‘volando’ y se estrelló en el parabrisas.

Las personas presentes ayudaron a la mujer diciéndole que aplicara toallas y presión en la herida de la cabeza de su madre para así poder detener el sangrado. "Juro por Dios que esta señora tiene la peor suerte", dijo la hija mientras atendían a su madre herida. Los paramédicos dijeron que la mujer no perdió el conocimiento.

Entonces, Lark se dio cuenta de que algo se dirigía a toda velocidad hacia su parabrisas mientras ella seguía conduciendo. La situación era muy peligrosa y la mujer estaba muy asustada. No podía ver qué era y no podía perder el control del auto y estrellarse.

Lark comenzó a frenar el auto, en realidad a desacelerar, pero era una cuestión de fracción de segundos antes de poder hacer algo para evitar el impacto directo.“¡¡Dios mío, es un ladrillo!!”, gritó a su hermano. Grant no tuvo tiempo de mirar si era eso realmente, solo atinó a proteger su cabeza entre las manos.

"Cuando se rompió el cristal, lo primero que me vino a la mente fue protegerme, fue como, ya sabes, girarse y cubrirse", dijo la cosmetóloga a WSAV News 3 . "Cálmate, Latonya, estamos bien, no sucedió nada", Grant acarició la cabeza de su hermana. "Pidamos ayuda."

Entonces, miraron el parabrisas. Y ahí estaba el misil. Solo que era el misil más raro y extraordinario del mundo. Había una tortuga encajada en su parabrisas. “¿Qué demonios?”, dijo Grant acercándose más al animal. “¡Una tortuga! ¡Es una tortuga voladora!”, gritó Lark sin darse cuenta de que lo que decía no tenía lógica.

El informe policial muestra que el parabrisas de Lark quedó demasiado dañado para poder conducir de manera segura, y el vehículo tuvo que ser remolcado. "Incluso el oficial de policía dijo que si ese vidrio no fuera tan grueso como lo era y no hubiera reducido la velocidad como lo hice cuando vi venir el objeto, habría sido desastroso", dijo Lark.

El Departamento de Policía del Condado de Chatham respondió a su llamado de socorro. Desde luego, un llamado diciendo que una tortuga voladora se había estrellado en su parabrisas no era cosa de todos los días, por lo que quedaron asombrados ante este extraño suceso.

Tortuga impacta parabrisas: El pobre animal salió herido

¿Y cómo es que la tortuga llegó ahí? No hay nada seguro, lo que se supone es que otro auto la golpeó en sentido contrario y esta salió despedida hasta encontrarse con esta pareja. El pobre animal salió herido, perdió mucha sangre y una pata, inicialmente. (Y se constató que no, no tenía alas).

Sobrevivió y los oficiales la envolvieron en una manta para llevarla al Savannah Animal Care para recibir tratamiento médico… pero no lo logró y murió. “La tortuga fue citada, pero, por supuesto, no tenía seguro y no podía conseguir un abogado, así que terminé teniendo que pagar un deducible y todo lo demás”, dijo Lark haciendo alarde de buen humor después de que todo pasó.