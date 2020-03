Las autoridades indicaron que al menos 38 personas continúan desaparecidas en el condado de Putnam tras el paso de varios tornados que arrasaron los vecindarios de Tennessee matando a 25 personas, reseñó ABC News.

El alcalde de Cookeville, una de las ciudades más afectadas, reveló los nombres de las personas que aún se encontraban desaparecidas para el martes por la noche.

Los tornados comenzaron la madrugada del martes en las horas posteriores a la medianoche, arrasando con Nashville y otras ciudades de Tennessee.

Los tornados cortaron las líneas eléctricas y destruyeron docenas de casas, negocios y otros edificios. Algunos de las víctimas mortales estaban dormidos en sus camas al momento de la catástrofe, informaron las autoridades.

“Golpeó tan rápido que mucha gente no tuvo tiempo de refugiarse”, dijo el alcalde del condado de Putnam, Randy Porter, en una rueda de prensa el martes. “Muchas de estas personas estaban durmiendo cuando ocurrió”, agregó.

