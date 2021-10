Varios tornados golpearon Oklahoma el domingo por la noche y el lunes de madrugada

El mal tiempo también provocó aguaceros, rayos y viento en partes de Arkansas, Kansas, Missouri y Texas

Mientras tanto, se formó la tormenta tropical Pamela frente a la costa del Pacífico de México y autoridades emitieron una alerta

Varios tornados golpearon Oklahoma el domingo por la noche y el lunes de madrugada, según reportes, y causaron daños, aunque por el momento no había reportes de muertes o heridos, informó The Associated Press.

El sistema de clima severo también trajo fuertes lluvias, rayos y viento a partes de Arkansas, Kansas, Missouri y Texas. Las advertencias de tornados y los informes de daños aparecieron en todo Oklahoma a partir del domingo por la tarde.

El número exacto de tornados que tocaron tierra aún no estaba disponible hasta la madrugada del lunes. Un posible tornado azotó el suburbio de Coweta en Tulsa el domingo por la noche y causó daños significativos a una escuela secundaria, casas y una estación de servicio, informaron los medios de comunicación.

Una tormenta de granizo temprano en la noche rompió las ventanas y abolló los autos en Norman, según los medios de comunicación. Norman se encuentra a unas 20 millas (32 kilómetros) al sur de la ciudad de Oklahoma.