Tornados arrasaron Texas, Oklahoma y Louisiana el miércoles por la noche, matando, al menos, a cinco personas, dejando atrapados a residentes y causando daños estructurales extensos.

Al menos dos personas murieron en el sur de Oklahoma y una tercera se encontraba en estado crítico, dijo Robert Chaney, Director de Manejo de Emergencias del Condado de Marshall.

En el condado de Polk, Texas, un tornado mató, al menos, a tres personas e hirió a hasta 30, dijeron las autoridades. Un juez del condado de Polk emitió una declaración de desastre el miércoles por la noche sobre las “amenazas significativas para la vida, la salud y la propiedad”.

Tornados matan 5 personas en Estados Unidos esta madrugada

This is a look at damage done to Oklahoma Steel and Wire in #Madill . #okwx #breaking #severeweather @NEWS9 pic.twitter.com/f2llLRZE4D

“Es una gran devastación”, dijo Charles Stephens, que vive en el condado de Polk, al Houston Chronicle. “No creo que nadie pueda entrar [en mi vecindario]”.

Agregó que una persona en su vecindario fue encontrada muerta en el agua y otras dos, incluido un niño, resultaron heridas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado que su oficina estaba “trabajando con funcionarios locales para brindar apoyo inmediato a las áreas devastadas por este tornado. El estado ya ha desplegado equipos de respuesta y recursos médicos para ayudar a los tejanos necesitados y brindar asistencia a estas comunidades”.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que un “tornado grande y extremadamente peligroso confirmado” fue visto alrededor de las 6 pm en el condado de Polk el miércoles.

Un cazador de tormentas lo describió como el más grande que había visto, según KTRK-TV de Houston.

Incredible video of tornado from ⁦@CatoosaPD⁩ Officer Brent Colbert near Madill, OK. You can also see a rainbow breaking though the clouds #okwx ⁦@KTULNews⁩ pic.twitter.com/8bh284RZEq

