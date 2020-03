Tornados en Tennessee: cifra de muertos asciende a 19

El número de personas que fallecieron como consecuencia del paso de varios tornados que tocaron tierra esta pasada madrugada en el estado sureño de Tennessee ascienden a por lo menos 19, informaron autoridades estatales, citadas por medios locales.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee (TEMA por siglas en inglés) dio cuenta de la nueva cifra de fallecidos en un actualización de la situación en este estado sureño, donde se ha declarado el estado de emergencia tras la tormenta que ha causado severos daños en el centro de Nashville, capital del estado, y otras localidades cercanas, reseñó la agencia Efe.

