Advertencia de tornados pone en alerta a 30 condados de Georgia

Una advertencia de tornados en 30 condados de Georgia fue emitida hasta la 1 de la tarde de este jueves mientras otro aviso de inundaciones repentinas hasta las 2PM también ha generado preocupación entre los residentes del estado y ha motivado que en esta jornada decenas de escuelas no abrieran, reportan medios locales.

Hasta el momento, las fuertes lluvias junto con poderosas tormentas eléctricas se están moviendo a través del noroeste de Georgia y empeorarán en el transcurso del día, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional.

TORNADO WATCH EXTENDED – Watch has been extended to include more of the Metro as instability and risk for isolated tornadoes goes up. STAY WEATHER AWARE. Watch expires at 1pm. LIVE TRACKING NOW on our livestream and WSB apps. pic.twitter.com/QNBsT7sEwU

— Katie Walls (@KatieWallsWSB) February 6, 2020