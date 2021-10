Tornado dañó edificios y cortó suministro eléctrico en la frontera entre Missouri e Illinois

El reporte lo hace el Servicio Meteorológico Nacional

Autoridades envían equipos de inspección a zonas afectadas

Un tornado dañó edificios y cortó el suministro eléctrico en comunidades a lo largo de la frontera entre Missouri e Illinois, y se reportaron daños en otras partes de los estados debido al clima severo. El tornado del domingo por la noche pasó por St. Mary, Missouri, a unas 88 kilómetros (55 millas) al sureste de San Luis, antes de cruzar el río Mississippi hacia Chester, Illinois, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

No hubo informes de lesiones graves informó AP y The Sun. Un gran sistema de tormentas otoñales se desarrolló el domingo sobre la parte central de Estados Unidos y se fortaleció a medida que pasaba por la región de San Luis, dijo el lunes a The Associated Press el experto del servicio meteorológico Jared Maples, con sede en St. Charles, Missouri.

TORMENTAS PROVOCARON INUNDACIONES

Las tormentas causó fuertes lluvias, lo que provocó algunas inundaciones alrededor de los afluentes y en áreas bajas, y generó varios tornados sospechosos en el este de Missouri y el suroeste de Illinois. Autoridades monitorean clima y están atentas a cualquier eventualidad que pudiera presentarse en las próximas horas para atender a la población.

“Hay estructuras alrededor del área de Farmington y Fredericktown de Missouri que han sido afectadas”, dijo Maples. “Chester, Illinois, es otra área que se vio muy afectada”. Autoridades del servicio meteorológico nacional enviaron equipos de inspección para confirmar si esas áreas fueron afectadas por tornados, dijo el entrevistado.