Sin embargo, durante una conferencia de prensa este domingo por la tarde, el gobernador reiteró sus afirmaciones previas en las que aseguró que solo 40 estaban localizados, por lo que quedaban cerca de 70 desaparecidos. Beshear indicó, sin precisar, que no habían podido confirmar informaciones de la empresa sobre las cifras. “Todavía estamos recibiendo información sobre la fábrica de velas. El propietario ha estado en contacto y cree que tiene información diferente. Estamos tratando de verificarla”, dijo Beshear. “Rezo para que tal vez las estimaciones originales de los que hemos perdido estén equivocadas”.

Y todo a pesar de que desde el sábado no se ha localizado con vida a ningún sobreviviente de los que cerca de 110 que trabajaban en el turno de noche en esta fábrica situada a las afueras de la pequeña localidad de Mayfield, con cerca de 10,000 habitantes. Y el “milagro” que pedía el gobernador, Andy Beshear, podría venir en forma de novedades por parte de la empresa propietaria de la fábrica, que aseguró que la cifra confirmada de muertos es de ocho trabajadores y que otros tantos estarían desaparecidos, cifras muy inferiores a las que manejan las autoridades.

Las autoridades estadounidenses se agarran todavía a que se produzca un “ milagro ” y se encuentre con vida a las personas que se teme estén bajo los escombros de la fabrica de velas de Mayfield (Kentucky) destrozada por un tornado en la noche del viernes, suceso sobre el que hay un baile de cifras. Cerca de 40 horas después de que el edificio colapsara al paso de un tornado de categoría F3 en la escala de Fujita, con un máximo de 5 y que clasifica estos fenómenos por la destrucción que dejan a su paso, autoridades estatales, locales y federales confían en el éxito de las todavía “tareas de rescate”, de acuerdo a información de EFE, AP y The Mirror . Gobernador Andy Beshear, estima la cifra en decenas de muertos, fuentes indican más de 63 e incluso hasta 80, entre ellos tres niños y al menos un centenar de desaparecidos.

Tanto es así que medios locales se hicieron eco de que una vieja fotografía de una familia de Kentucky apareció a más de 150 millas (240 kilómetros), en el estado de Indiana, tras el paso del tornado.Y tal fue la fuerza del gran tornado que Beshear explicó que no es que solo arrancase los tejados de los edificios, sino que los hizo “explotar”, sin importar si eran de madera, cemento o acero. Archivado como: Tornado Kentucky fábrica velas

Empleados del turno nocturno en Mayfield Consumer Products producían velas en el ajetreo de las fiestas navideñas cuando se anunció que un tornado se acercaba a la fábrica Kentucky y se emitió una orden: “Agáchense y cúbranse”. Autumn Kirks jaló hacia abajo sus gafas de seguridad y se resguardó, haciendo a un lado baldes de cera y aromatizante para abrirse espacio. Le quitó un instante la mirada a su novio Lannis Ward, y cuando volteó a verlo, ya no estaba.

Tornado Kentucky fábrica velas: ¿CUÁNTOS TORNADOS AZOTARON LA REGIÓN?

En total, cuatro tornados azotaron la región, incluyendo uno que recorrió un sendero extraordinariamente largo de unos 322 kilómetros (200 millas), informaron las autoridades. El surgimiento de los tornados fue aún más notable porque ocurrió en una época del año en que el clima frío por lo general limita su presencia.

El forense del condado Warren, Kevin Kirby, dijo que el número de decesos a causa de la tormenta en la ciudad de Bowling Green y sus inmediaciones aumentó el domingo a 12. Tengo poblados que desaparecieron, que simplemente ya no están. La mitad del pueblo natal de mi papá ya no está de pie”, dijo Beshear, refiriéndose a Dawson Springs. Dijo que ir de puerta en puerta en busca de víctimas está descartado en las zonas más afectadas: “No hay puertas”. “Vamos a tener más de 1,000 casas que desaparecieron, simplemente ya no están”, dijo el gobernador.