Un tornado de corta duración destrozó casas y autos en el suroeste de Florida

La estimación de daños inicial fue de alrededor de 500,000 dólares

Las autoridades no reportaron ninguna víctima mortal

¡Tornado en Florida causa destrozos! Un tornado rompió las barreras de las piscinas de varias casas y derribó árboles sobre los automóviles mientras atravesó el suroeste de Florida el martes, dijeron las autoridades. Residentes de la Florida compartieron fotos de los daños a través de las redes sociales.

“Pudimos completar nuestro estudio de tormentas y encontramos un tornado de corta duración”, dijo Austen Flannery, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Ruskin. “Estimamos que los vientos serán de 95 millas por hora y el tornado estuvo en el suelo a poco más de una milla y unos dos minutos en el suelo“.

Tornado desató pánico en residentes

La estimación de daños inicial fue de alrededor de $ 500,000 dólares, dijo Flannery. No se informaron muertes. La tormenta se movió por el área el martes por la mañana temprano, informó News-Press. Afortunadamente el tornado en Florida fue de corta duración, sin embargo, residentes reportaron haberse asustado tras los destrozos, informó The Associated Press.

Florida Power & Light informó miles de cortes de energía en su sitio web, y la mayoría de esos cortes se extendieron desde el centro de Fort Myers hasta Bonita Springs y el área de North Naples. La Cooperativa Eléctrica del Condado de Lee dijo que más de 5,000 clientes se quedaron sin energía en un momento dado.