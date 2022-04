Un devastador tornado dejó al menos 23 personas heridas en Texas

De acuerdo con las autoridades, varias casas quedaron destruidas

Se emitieron advertencias de tornado en partes de Austin y Salado

Clima severo causa estragos en EEUU. Al menos 23 personas resultaron heridas y varias casas quedaron destruidas luego de que un devastador tornado azotó partes de Texas el martes, informó el diario The Sun.

Varios tornados confirmados por el Servicio Meteorológico Nacional causaron daños generalizados el martes por la tarde en el centro de Texas al norte de Austin, dijeron las autoridades. Tanto en Austin como en Salado se emitieron advertencias de tornado mientras los socorristas ayudaban a los bomberos en las labores de rescate.

Tornado en Texas causa destrozos y deja decenas de heridos

Uno de esos tornados barrió cerca del pueblo histórico de Salado alrededor de las 6 de la tarde del martes 12 de abril, dañando casas en áreas rurales del condado de Bell entre Waco y Austin, dijo el juez del condado David Blackburn.

Blackburn, el principal ejecutivo del condado, dijo que no hubo informes inmediatos de lesiones graves. Las fotos en las redes sociales mostraron granizo del tamaño de una toronja asociado con esa tormenta, informó The Associated Press.