Un tornado en Nashville en las primeras horas de la mañana del martes dejó cinco muertos como saldo, tres en el condado de Putnam y dos en el este de Nashville, además, las autoridades informan de que muchos otros resultaron heridos y varios negocios y casas se destruyeron, según abc News.

La destrucción se produjo en medio de un brote de al menos cinco tornados en tres estados: Tennessee, Missouri y Kentucky.

WATCH: Apparent tornado lights up the sky & swings cranes in Downtown Nashville; The National Weather Service has confirmed at least one touchdown

pic.twitter.com/rdEnYkk7nY

— Breaking911 (@Breaking911) March 3, 2020