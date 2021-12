Tormentas en Estados Unidos derrumban techo en un almacén de Amazon

El derrumbe en Amazon estaba siendo calificado como un “incidente con víctimas en masa” por los equipos de emergencia locales, pero no se informó inmediatamente de detalles específicos sobre posibles muertes o lesiones, mencionó The Associated Press.

Se cree que entre 50 y 100 empleados se encontraban en el interior del edificio cuando colapsó el techo, detalló Fox 2. Las autoridades recibieron la noticia del derrumbe alrededor de las 8.30 de la noche, reportó la policía en la madrugada del sábado 11 de diciembre. Los funcionarios dijeron que se esperaba que la respuesta de emergencia continuara hasta esta mañana.