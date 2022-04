Tornado deja dos muertos, heridos y casas destrozadas

En Nashville, Tennessee, los paneles cayeron cinco pisos desde el costado de un hotel del centro el miércoles por la noche y sobre el techo de un edificio debajo. El departamento de bomberos advirtió que los escombros podrían volar por el aire a medida que continuaran los fuertes vientos, y algunos huéspedes del hotel fueron trasladados a otras partes del edificio debido a la preocupación de que el techo se volviera inestable. No hubo heridos asociados inmediatamente con el colapso.

Elabora un plan de escape

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) recomienda a todos los estadounidenses que elaboren con anticipación un plan para resguardarse en caso de tornado. “Piense AHORA, antes de que se emita una advertencia para su área, adónde iría durante una advertencia de tornado”, sugiere la agencia.

Identifique las áreas de su casa que le pueden servir para protegerse, como un sótano o las habitaciones centrales que no tienen ventanas. No olvide prepara un kit con artículos de primeros auxilios, alimentos no perecederos y medicinas básicas.