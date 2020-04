Al menos seis personas han muerto como resultado de un tornado que arrasó el noroeste de Georgia esta madrugada y las fuertes tormentas dejaron seis fallecidos en Mississippi.

El Departamento de Bomberos del condado de Murray dice que las cinco personas perdieron la vida en un área cerca de Ridgeview Lane en Chatsworth. Varias otras personas resultaron heridas.

El tornado fue uno de varios que se cree que aterrizó en el área. No se han publicado otros detalles, incluidas las identidades de las víctimas.

TORNADO WATCH: The Storm Prediction Center has issued the watch for the Big Bend and South Georgia until 11 a.m. The watch means conditions are favorable for severe weather and tornadoes. https://t.co/t1glWlmclQ

— WCTV Eyewitness News (@WCTV) April 13, 2020