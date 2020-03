Más de 70 millones de personas en Estados Unidos están bajo una amenaza climática severa que incluye tormentas, tornados y granizo.

Se espera que las tormentas severas, incluyendo posibles tornados y granizo, afecten a amplias partes de los Estados Unidos este sábado, informó CNN.

“Más de 70 millones de estadounidenses enfrentan la amenaza del clima severo hoy, con la mayor amenaza de un brote climático significativo que cubre aproximadamente 45,000 millas cuadradas, incluido el metro de Chicago”, dijo el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

“Todos los modelos climáticos apuntan a un brote significativo de clima severo para partes del Medio Oeste hoy, con menores posibilidades a medida que viajas al sur hacia la región más baja del valle de Mississippi y Tennessee. Las amenazas incluyen tornados (algunos que pueden ser significativos), granizo de grande a muy grande y fuertes ráfagas de viento”, apuntó el experto.

