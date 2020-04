Luego de que varios tornados provocaran serios daños y decenas de muertos en estados del sureste de los Estados Unidos, para el próximo fin de semana podrían ocurrir fuertes tormentas en esas regiones del país, aseguran fuentes meteorológicas.

Los registros actuales muestran en estos estados sureños un clima con temperaturas agradables –máximas de 70 grados–; sin embargo, desde este viernes el panorama irá cambiando, con el deterioro de las condiciones del tiempo.

I know, you don't want to hear it and I don't want to say it, but…

There's an increasing risk for strong or severe storms locally late Sunday into early Monday. We have plenty of time to watch and update the timing and threats. Please tune in frequently this week for updates. pic.twitter.com/L4hwycYOLy

— Brad Nitz (@BradNitzWSB) April 16, 2020