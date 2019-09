Tormentas severas causan estragos en área metropolitana de Atlanta

Tormentas locales severas causaron estragos en autos y viviendas de varias ciudades del área metropolitana de Atlanta, tras la caída de granizo, fuertes lluvias, además de descargas eléctricas y viento, reportan este miércoles medios locales en Georgia.

Serious question @wsbtv HOW is hail possible in 90* temps?!? @KICKS1015 pic.twitter.com/UxlQ4qXuin

— COREY DYLAN (@CoreyDylan) September 10, 2019