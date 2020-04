Tormentas eléctricas, truenos y nieve, un clima severo se extiende por el sur de los EE.UU.

Se espera un clima severo el fin de semana de Pascua en estados del sur como Louisiana, Arkansas, Mississippi y Tennessee.

El sistema de tormentas también podría traer hasta un pie de nieve en partes del norte de Nueva Inglaterra este viernes.

El clima para el finde semana de Pascua, y hoy viernes, estará protagonizado por tormentas y nieve en el sur de EE.UU. Especialmente en los estados de Louisiana, Arkansas, Mississippi y Tennessee. Texas aún sufrirá el clima severo este viernes.

Texas fue el más afectado por las fuertes tormentas del jueves. Un rayo golpeó una importante línea de gas y explotó cerca de Adkins, justo al este de San Antonio, según Fox San Antonio, lo que obligó a la evacuación de algunos residentes de sus hogares. Más de 31,800 clientes se quedaron sin electricidad el jueves por la noche en Texas, según poweroutage.us.

“Todavía habrá algunas lluvias y tormentas eléctricas en el sur de Texas occidental (el viernes) que se intensificarán a medida que el sistema de tormentas salga a las llanuras el domingo”, dijo el meteorólogo de AccuWeather Michael Leseney a USA TODAY.

El sistema de tormentas también podría traer hasta un pie de nieve en partes del norte de Nueva Inglaterra el viernes. Las tormentas más fuertes probablemente serán el lunes, con nevadas potencialmente fuertes en Wisconsin, en la península superior de Michigan y en Iowa, dijo Leseney.

Más de 285,600 clientes quedaron sin electricidad el jueves por la noche, principalmente en Maine, Texas y Louisiana, según poweroutage.us.

La fuerte tormenta de nieve que azota Maine y partes del norte de Nueva Inglaterra comenzó con una mezcla de lluvia y nieve el jueves por la tarde, cambiando a nieve a medida que llega un impulso de aire más frío, según AccuWeather.

Más de 200,000 clientes de CMP están sin electricidad este viernes por la mañana debido al clima severo. La mayoría de las interrupciones se producen en los condados de Kennebec y Androscoggin. Los equipos de CMP están trabajando para restaurar la energía.

Los equipos de CMP dijeron el jueves por la noche que es posible que la gente se quede sin electricidad durante días. La nieve fuerte y húmeda combinada con fuertes ráfagas de viento es lo que probablemente causó que muchas líneas eléctricas y árboles cayeran durante la noche.

Fuertes tormentas generan daños en Indiana y Arkansas

Partes de Indiana y Arkansas sintieron la fuerza del sistema de tormentas el jueves temprano cuando se movió hacia el este, trayendo fuertes vientos, lluvia y granizo a través del Medio Oeste.

Tormentas con fuertes ráfagas, granizo y posibles tornados arrasaron la región centro-norte de Estados Unidos y causaron daños en decenas de hogares y negocios en áreas de Indiana y Arkansas, informaron las autoridades el jueves.

Se reportó que hubo algunas personas heridas después de las tormentas del miércoles por la noche y se espera que las malas condiciones climatológicas prevalezcan para los próximos días en gran parte del país.

En la comunidad de Mooresville, en el centro de Indiana y a unos 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de Indianápolis, ladrillos quedaron esparcidos por la calle principal del pueblo y el tráfico se detuvo a causa de los escombros. El policía Brock A. Chipman dijo a WISH-TV que la tormenta derribó el segundo nivel de un edificio de dos pisos que se encuentra desocupado, y una mujer resultó levemente herida cuando el cableado eléctrico cayó sobre su auto.

La orden de permanecer en casa emitida por las autoridades de Indiana por la pandemia del coronavirus pudo haber mantenido a la población a salvo al paso de las tormentas, que arrancaron techos de algunos edificios y dañaron las fachadas de algunos negocios, indicó John Robinson, jefe divisional del Departamento de Bomberos de Mooresville.

Más de 100.000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico en Indiana después que las tormentas atravesaron el centro y sur del estado. Aproximadamente 62.000 usuarios permanecían sin electricidad hasta las 7:30 de la mañana del jueves.

En el poblado de Harrisburg, Arkansas, a unos 170 kilómetros (105 millas) al noreste de Little Rock, más de 30 viviendas fueron dañadas en el condado Poinsett y dos personas fueron lesionadas, reportó el canal KAIT de Jonesboro. Las autoridades aún no determinan si los daños fueron causados por un tornado, informa Associated Press.