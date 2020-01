La baja presión sigue rondando la costa Este de Estados Unidos y podría traer otra ronda de nieve y lluvia a partes del Noreste, según informa Weather.com.

Continuará el patrón de clima activo para el noroeste de los EE.UU. Un frente cálido pasará hoy por el país antes del frente frío que se espera hasta el martes por la noche, según informa weather.gov.

Habrá nieve, aguanieve o lluvias con fuertes fríos en Filadelfia, Maine, Vermont, New Hampshire, Massachussetts, Pensilvania, Maryland, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Virginia del Oeste y Virginia.

Las nevadas serán leves en la mayoría de las áreas. Serán ligeras en el interior del Noreste durante el lunes, ya que una perturbación climática inicial se mueve en toda la región.

El siguiente sistema comenzará a aparecer en el valle de Tennessee a última hora del lunes cuando llegue una perturbación en un ligero descenso hacia el Sur.

Se formará una baja presión en respuesta a esa perturbación y se rastreará desde la costa Noreste del martes hasta la madrugada del miércoles.

Este sistema traerá un poco más de aire frío que los sistemas anteriores, lo que significa que partes del Noreste podrían recibir nevadas ligeras. Pero el área de baja presión podría llegar lo suficiente lejos de la costa para limitar la cantidad de nieve que se mueve hacia la región.

Here’s the #weather snapshot for #Sunday, January 5th. The Northwest to the north-central Rockies will remain unsettled with some showers and mountain snow. A system passing through the Great Lakes will produce some light snow. Otherwise, the rest of the country will be dry. pic.twitter.com/EPOXBBmxNk

— National Weather Service (@NWS) January 4, 2020