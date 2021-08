Tormenta tropical huracán Ida: Alertas en distintas ciudades

Distintas alertes de huracán fueron emitidas en varios estados de la costa del Golfo desde Louisiana, Nueva Orleans, Mississippi y partes de la costa de Alabama. Lugares donde se espera que Ida toque tierra en los próximos días, llegando más fortalecido y provocando preocupación en las personas de esta costa.

Además, de acuerdo con The Associated Press, se espera que Ida provoque daños en varias ciudades, ya se pronostica que el clima será extremo cuando el fenómeno toque suelo americano con sus fuertes lluvias y vientos. Incluso otro estado afectado podría ser Tennessee, que aún no se recupera de las inundaciones del pasado fin de semana.