Por un post de Instagram de Ana Navarro-Cárdenas, que se dio a conocer que el grupo de los reconocidos rescatistas no habían entrado en acción para apoyar al grupo que se ha estado encargando de entrar en los escombros, dado que aún no tenían la autorización para poder acceder a la zona.

“Y mientras tanto los posibles sobrevivientes se mueren”

Ante las declaraciones del jefe de Bomberos de Miami-Dade, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. “Y mientras tanto los posibles sobrevivientes se mueren!!!”, “qué desgracia la burocracia. Los topos son expertos de los mejores del mundo!!”, “las personas debajo de los escombros no tienen tiempo para que ellos estén chequeando credenciales”, “se han cansado de repetir que en Miami tienen a los mejores del mundo, no creo que quisieran que los topos les robaran su atención, pregúntenle a las familias de los afectados qué opinan de que ellos siete días después sigan revisando credenciales, y yo vivo en Miami, pero el dolor y la urgencia no tiene nacionalidad”.

“Los están haciendo menos, USA se cree mucho y piensa que solo ellos y nada más ellos son los mejores”, “qué terrible burocracia a EUA, cómo van a revisar credenciales y si están preparados o no?¡! Han sacado de escombros de terremotos a muchísimas personas en bastantes países, han llegado a ayudar y seguro tienen más experiencia que muchos de los que están ahí. Que lástima, quizás hubieran podido salvar a personas enterradas si les hubieran permitido, el tiempo que se pierde es el peor enemigo”, fueron otros de los comentarios de enardecidos usuarios de Instagram.