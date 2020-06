La tormenta tropical Cristobal podría recuperar su fuerza pronto al fusionarse con otro sistema de tormentas y formar un gran ciclón, informaron el lunes meteorólogos a la agencia AP.

De acuerdo con los pronósticos, la tormenta podría llevar fuertes vientos y aguaceros a gran parte de la región centro norte del país para el martes.

Se tiene previsto que un sistema de tormentas azota las Montañas Rocosas choque con Cristobal en los próximos días, de acuerdo con Greg Carbin, director de operaciones del Centro de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología, en College Park, Maryland.

“Las dos eventualmente se fusionarán en un ciclón grande”, dijo Carbin. “Es una interacción bastante fascinante que observaremos en los próximos días”, añadió.

Se pronostican ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora (45 millas por hora) en Chicago el martes, informó el Servicio Nacional de Meteorología. Los navegantes recibieron alertas de presencia de fuertes vientos en el lago Michigan el martes y miércoles.

La tormenta tropical Cristobal se debilitó a depresión tropical el lunes por la mañana, luego de inundar la costa de Luisiana y generar peligrosas condiciones climáticas en gran parte de la costa estadounidense del Golfo de México, así como grandes olas en las playas de Mississippi, inundaciones en una localidad isleña de Alabama y un tornado en Florida.

Las fuertes lluvias y la marejada ciclónica seguían siendo un riesgo para una amplia franja de la costa, luego de que Cristobal tocó tierra firme el domingo por la tarde con vientos de 85 km/h (50 mph) entre la desembocadura del río Mississippi y la comunidad turística de Grand Isle, que ha sido evacuada.

Cristobal se ubicaba a 30 kilómetros (15 millas) al este de Monroe, Luisiana, el lunes por la mañana. Tenía vientos máximos sostenidos de 55 km/h (35 mph). Se movía al noroeste a 24 km/h (15 mph).

Por su parte, la agencia de noticias EFE informó que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) detalló este lunes que el centro de Cristobal se encontraba a unos 80 kilómetros al sureste de la ciudad de Monroe (Luisiana) con vientos de hasta 56 kilómetros por hora.

La depresión tropical se irá desplazando hacia el noroeste y se espera que los vientos continúen durante las próximas horas afectando a lo largo del golfo de México y del noroeste de Florida, pero se calcula que irá perdiendo fuerza y se convertirá en un sistema menor a medida que llegue a la región de Wisconsin.

El NHC indicó que desde que hay datos tan solo tres sistemas tropicales han atravesado Wisconsin: el huracán Gilbert en 1988 y otros dos huracanes sin nombre en 1949 y 1900.

Cristobal es la segunda tormenta tropical que toca tierra este año en Estados Unidos después de que Bertha lo hiciera el pasado 27 de mayo en Carolina del Sur, sin consecuencias de importancia..

La tormenta tropical Cristobal había tocado tierra previamente en la costa atlántica de México el pasado 3 de junio tras formarse a partir de lo que quedó de la tormenta Amanda del Pacífico, que ocasionó varias muertes y destrozos especialmente en Centroamérica y México.

De inmediato comenzaron a circular videos del poder de la tormenta.

Waterspout spotted off of Gulf Shores, Alabama, as Tropical Storm Cristobal nears U.S. coast. https://t.co/PGVQu7iQMc pic.twitter.com/cOpwZCSelK

— ABC News (@ABC) June 7, 2020