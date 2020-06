La tormenta tropical Cristóbal se formó en el Golfo de México el martes y se pronostica que tocará tierra como una fuerte tormenta a lo largo de la costa de Luisiana a principios de la próxima semana.

Pero la situación de Texas aún no está totalmente clara, informa KHOU11.

Esta semana fue el inicio oficial de la temporada de huracanes 2020 en el Atlántico, ¡y ya está en plena acción! Ya Arthur y Bertha ya estaban listos para golpear en la segunda mitad de mayo, pero ahora es el turno de Cristóbal.

7AM CDT update from the NHC: no major changes. Winds still holding at 60 mph and moving SE at 3 mph. Likely to make landfall in Mexico soon and briefly weaken to a depression before strengthening again over the gulf this weekend. #KHOU11 pic.twitter.com/H6YsJTahhU

— Blake Mathews (@KHOUBlake11) June 3, 2020