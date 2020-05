La tormenta tropical Bertha se forma en la costa de Carolina del Sur

La tormenta tropical Bertha se formó el miércoles por la mañana frente a la costa de Carolina del Sur, convirtiéndose en la segunda tormenta nombrada antes del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico de este año.

Bertha becomes the second named tropical system of the year and will make landfall in the Carolinas later today as a tropical storm https://t.co/GEXLozxjfl

Se emitió una advertencia de tormenta tropical para la costa de Carolina del Sur y se espera que la tormenta traiga fuertes lluvias, dijo el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., en su más reciente boletín informativo de este miércoles.

Tropical Storm #Bertha Advisory 1: Tropical Storm Bertha Forms Near the Coast of South Carolina. Tropical Storm Warning Issued and Heavy Rainfall Expected. https://t.co/VqHn0u1vgc

Los vientos máximos sostenidos de Bertha fueron cerca de 45 mph (75 kph), pero se esperaba que se debilitara a una depresión tropical después de moverse hacia el interior. La tormenta se centró a unas 30 millas (50 kilómetros) al este-sureste de Charleston, Carolina del Sur, y se movía hacia el noroeste cerca de 15 km/h.

TROPICAL STORM BERTHA about to make landfall in SC just north of Charleston as the second named storm of this weird season already. This storm will bring big-time rain inland through the southern Appalachians region. Check out the tropical visualizations on the @RadarOmega_WX app pic.twitter.com/YKUgbt8gll

A principios de este mes, la tormenta tropical Arthur trajo lluvia a Carolina del Norte antes de salir al mar. Fue el sexto año consecutivo que se desarrolló una tormenta con nombre antes del 1 de junio, el inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Really was fascinating watching the radar this morning as Tropical Storm #Bertha formed before our eyes.

Check out the two "vortical hot towers" (fancy name for supercells) merging between 900-1100 UTC & likely aiding the formation of tightly curved bands leading to TC genesis. pic.twitter.com/vzFV8Kdw1B

— Philippe Papin (@pppapin) May 27, 2020