La tormenta tropical Arthur avanza hacia Carolina del Norte.

Se emitió una alerta por tormenta tropical para partes de la costa de Carolina del Norte.

Se esperan intensos aguaceros en buena parte del este del estado.

Las marejadas y corrientes peligrosas se extenderán por las playas de la Costa Este de Estados Unidos en los próximos días, según advirtió el lunes el Centro Nacional de Huracanes, mientras la tormenta tropical Arthur provocaba subidas del nivel del mar lejos de la costa.

Era otro hito para la temporada de huracanes en el Atlántico. Arthur se formó el sábado al este de Florida, marcando el sexto año consecutivo en el que se formaba una tormenta con nombre antes del 1 de junio.

Se esperaba que Arthur pasara cerca o justo al este de la costa de Carolina del Norte, donde se esperaban hasta 12 centímetros de agua (5 pulgadas) en algunos puntos el lunes, antes de virar para alejarse el martes de la costa este, según el Centro de Huracanes.

At 2pm Sun…Tropical Storm Arthur was located about 310 mi SSW of Cape Hatteras NC, moving to the NNE at 9 mph, with max winds of 45 mph. Some strengthening is expected as Arthur moves near or just east of the North Carolina coast on Monday, then turns away from the East Coast. pic.twitter.com/ysKfqyaX1K — NWS Eastern Region (@NWSEastern) May 17, 2020

A las 5 de la mañana EDT, el centro de la tormenta estaba unos 135 kilómetros (85 millas) al sur-suroeste de Morehead City, Carolina del Norte. Arthur tenía vientos sostenidos máximos de 75 kilómetros (45 millas) por hora y se movía con rumbo norte-nordeste a 22 kilómetros (14 millas) por hora.

Tropical Storm #Arthur 5am Monday, May 18 Key Messages: Tropical Storm conditions are expected along portions of the North Carolina coast later this morning. Latest advisory at https://t.co/tW4KeFW0gB and local info at https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/FGNs0t3KiY — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 18, 2020

Se emitió una alerta por tormenta tropical para partes de la costa de Carolina del Norte, desde Surf City a Duck, incluidas Pamlico y Albemarle Sounds, y se esperaban intensos aguaceros en buena parte del este del estado, indicó Michael Lee, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Newport, Carolina del Norte.

“Pero la amenaza principal que intentamos comunicar es que hay un riesgo agravado de corrientes peligrosas hoy y mañana. De modo que, para cualquiera que quiera intentar ir a la playa y meterse en el agua, tenemos un alto riesgo en la mayoría de nuestras playas”, dijo Lee.

Meteorólogos locales en Bahamas indicaron que las lluvias persistían en las islas de Gran Bahama y Ábaco, que aún no se habían recuperado de un huracán de categoría 5 el año pasado. En Gran Bahama se atendía a los pacientes del hospital en carpas después de que el huracán Dorian dañara las instalaciones.