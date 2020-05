Tormenta tropical Arthur avanza a Carolina del Norte y emiten alertas

La tormenta tropical Arthur se formó el sábado cerca de Florida y ahora se mantiene una alerta en las costas de Carolina del Norte, hacia donde se dirige.

La tormenta tropical Arthur se formó el sábado ante la costa de Florida, marcando el sexto año consecutivo en el que se forma una tormenta con nombre antes del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, el 1 de junio, reportó la agencia de noticias AP este domingo.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) de Estados Unidos, con sede en Miami, emitió una alerta por tormenta tropical para los Outer Banks de Carolina del Norte en su reporte de las 5.00 de la mañana, hora local. El centro de la tormenta se encontraba entonces unos 610 kilómetros (380 millas) al sur-suroeste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte.

Arthur mostraba vientos sostenidos de 65 kilómetros (40 millas) por hora y avanzaba hacia el norte-nordeste a 14 kilómetros (9 millas) por hora, reduciendo algo su velocidad a 20 kilómetros (13 millas) por hora.

Las previsiones apuntaban a que el fenómeno natural Arthur se mantendría lejos de la costa de Florida y Georgia el domingo, antes de acercarse el lunes a Carolina del Norte, donde descargaría entre una y dos pulgadas de lluvia el domingo por la noche y el lunes.

Las alertas por tormenta tropical afectaban a zonas de la costa de Carolina del Norte, desde Surf City a Duck, incluidas Pamlico y Albemarle Sounds.

Se esperaba que una peligrosa marejada y corrientes en la costa se extendiera hacia el norte, desde Florida a los estados de medio Atlántico, durante los próximos días.

La agencia pronostica cierto fortalecimiento durante los próximos dos días y es probable que Arthur pierda sus características tropicales el martes, detalló Efe.

A Tropical Storm Watch remains in effect for portions of the North Carolina coast, where tropical storm conditions are possible on Monday. Dangerous surf is also expected along much of the southeast U.S. coast for the next few days. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB for more info. pic.twitter.com/Gskr1MydxX

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 17, 2020