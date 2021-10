The Sun, mencionó que los expertos hablaron sobre la llamarada solar que golpeará este fin de semana y una de las causas que puedan desarrollarse, es una descarga de radiación la que puede desencadenar la aurora boreal si choca con la Tierra. Sin duda, este Halloween será más interesante por los eventos a desarrollarse.

Este fin de semana, se registrará una llamarada solar que golpeará a la Tierra y que podrá registrar daños. De acuerdo con The Sun, se espera que el 31 de octubre, esta llamarada causa problemas en torno a las redes de comunicaciones y sobre todo, las redes eléctricas. La Nasa, publicó en redes sociales las imágenes que capturaron sobre la erupción solar masiva que ocurrió.

UNA SORPRESA PARA HALLOWEEN. La NASA, informó que el Sol lanzó ayer una erupción solar masiva que pronto golpeará a la Tierra y será en una fecha tan especial. De acuerdo con los reportes, la llamarada solar golpeará a la Tierra el día 31 de octubre y afectará de una forma particular.

“El Sol emitió una llamarada solar significativa que alcanzó su punto máximo a las 11:35 a.m., EDT del 28 de octubre de 2021.”, informó la gaceta de la NASA. En la página se publicaron diversas imágenes sobre la llamarada que el Sol registró en las últimas horas y que llamó la atención de más de una persona en el medio. Archivado como: Tormenta solar Halloween

Tormenta solar Halloween: ¿Afecta a los seres humanos?

Una de las preocupaciones que puede surgir cuando se expresa que ‘golpeará a la Tierra’, es por el daño que podría sufrir un ser humano. En sí, la Nasa explicó que aunque es una poderosa explosión de radiación, no podría causar un gran daño ya que no atraviesa a la atmósfera y por ello, no llegaría a dañar a un ser humano.

“Las erupciones solares son poderosas explosiones de radiación. La radiación dañina de una llamarada no puede atravesar la atmósfera de la Tierra para afectar físicamente a los humanos en el suelo.”, informó el boletín especial que la NASA publicó el día de hoy y donde deja ver las consecuencias de dicha afectación. Archivado como: Tormenta solar Halloween