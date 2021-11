El nombre científico de estas tormentas, que con muy diferentes a las solares, es Eyecciones de Masa Coronal (CME), que no son otra cosa que nube de radiación, viento y gas de plasma con campos magnéticos que se dispara de un astro de nuestra galaxia y que va al sistema solar. Esta nube tiene la capacidad asombrosa de viajar 150 millones de kilómetros hasta que por fin llega al planeta Tierra, pero al topar con el campo magnético, este se convierte en en tormenta geomagnética de alta magnitud e intensidad.

Además, otro problema para la alimentación de la gente, ya que el tiempo de vida o la caducidad de los productos perecederos e incluso medicamentos, se reduciría de manera significativa, esto alerta a las autoridades a estar preparados porque pudiera presentarse un desabasto de estos productos y si no se toman las medidas preventivas, el caos y desesperación reinarían en la Tierra, por gente tratando de conseguir comida o medicinas para sus enfermos.

Sin embargo, hay otra amenaza para la supervivencia para la humanidad, ya que la NASA advierte de los efectos que podría traer para la Tierra el impacto de este fenómeno, uno de ellos y el más peligroso para la vida en el planeta es la escasez de agua, un caos en la distribución del vital líquido por un tiempo que no ha sido especificado, pero que podría causar problemas de grandes proporciones que pondrían en jaque a la población.

El peligro que genera las enormes rocas espaciales que cada año amenazan a la Tierra, es cada vez más grande, ya que constantemente la NASA da a conocer distintos asteroides que pasarán muy cerca del planeta, con cierta probabilidad de peligro. Esta vez no fue la excepción. Este choque podría ser devastador, pero no representa un peligro para la sociedad. De acuerdo con su curso en la Vía Láctea podría ser que solo pase rozando al planeta evitando cualquier desgracia, según portal Debate. Según versiones de los expertos afirman que el asteroide podría solo rozar la Tierra.

Lo anterior, a una distancia aproximada de 3.9 millones de kilómetros un poco más de lo que tenemos de distancia a la Luna. Incluso a pesar de estar clasificada como una roca espacial peligrosa por su tamaño, no será una amenaza para la Tierra. La fecha estimada para que el asteroide llegue a la Tierra es para el 11 de diciembre. Cabe mencionar que el asteroide Nereus fue descubierto en el año de 1982, por la astrónoma estadounidense Eleanor F. Helin, quien perteneció al grupo de miembros de asteroides Apolo. Este grupo es reconocido por cruzar el camino de la Tierra mientras este orbita al sol.

La NASA anunció que el asteroide 2021 SM3, de un diámetro de hasta 525 pies, más grande que el tamaño de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, se acercará a la Tierra aproximadamente 3.5 millones de millas del planeta, hasta el momento no han dicho la fecha exacta según informó USA Today, pero se mantiene la vigilancia de su trayectoria.

“Astronómicamente, se están acercando a la Tierra. Pero en términos humanos, están a millones de millas de distancia y no pueden acercarse más que a millones de millas de distancia”, dijo Paul Chodas, director del CNEOS en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. Archivado como: Tormenta solar caníbal

De acuerdo con los informes de los expertos afirman que no hay nada que temer, ya que pasan relativamente cercas de la Tierra. Los asteroides siguen su curso a una gran distancia, siendo lo más cercas que han pasado sobre nosotros, por tal motivo dicen que ‘rozan’ al planeta, pero en realidad solo es una advertencia para vigilar su rumbo y no perderlo de vista.

¿HABRÁ ALGUNO QUE SÍ ESTÉ MUY CERCA?

El centro rastrea los objetos cercanos a la Tierra para toda la comunidad de asteroides, de modo que cuando se acercan los astrónomos pueden saber dónde y cuándo y observar sus movimientos. Uno de los enfoques más cercanos es el asteroide 2021 TJ15, que pasará la Tierra a la misma distancia que la Luna, o 238,854 millas de distancia, en los próximos días.

“Ese asteroide tiene un diámetro de 5,6 a 13 metros (18 a 42 pies). Es un pequeño asteroide que se acerca a la distancia de la Luna. Todavía es un camino muy, muy largo, no puede golpear la Tierra, no hay posibilidad de eso “, dijo Chodas para los medios de comunicación. El asteroide 2004 UE tiene una altura de 1.246 pies, casi el tamaño del Empire State Building, que hará su aproximación cercana el 13 de noviembre a unas 2.6 millones de millas de la Tierra. “Así que ese es el tamaño de un edificio pequeño. Eso se acerca a un tamaño mediano. Pero son 11 distancias lunares acercándose a la secuencia, no puede acercarse más que 11,11 distancias lunares”, dijo Chodas. Archivado como: Tormenta solar caníbal