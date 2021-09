Entre las muertes reportadas en la ciudad de Nueva York, una mujer de 48 años y un hombre de 66 años murieron después de ser encontrados en residencias separadas, y una mujer de 43 años y un hombre de 22 años murieron después de ser encontrado dentro de una casa. Las causas de muerte y las identificaciones estaban pendientes, informó The Associated Press.

Prohíben viajar

La ciudad de Nueva York estableció una prohibición de viajar hasta las 5 a.m. ET del jueves para todos los vehículos que no sean de emergencia, y una advertencia de viaje estuvo vigente después de que expiró. Se recomendó a todos los vehículos que no eran de emergencia que se mantuvieran alejados de las calles y carreteras.

El Servicio Meteorológico Nacional registró 3,15 pulgadas (8,91 centímetros) de lluvia en el Central Park de Nueva York en una hora el miércoles por la noche, superando con creces las 1,94 pulgadas (4,92 centímetros) que cayeron en una hora durante la tormenta tropical Henri en la noche del 21 de agosto. que se creía en ese momento que era el más registrado en el parque.