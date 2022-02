Para el miércoles a mediodía, algunos lugares ya habían superado o ser acercaban a los 30 centímetros (un pie) de nieve, como la localidad de Lewistown, en el centro de Illinois, con 36,6 centímetros (14,4 pulgadas) y Hannibal, en el nordeste de Missouri, con 29,2 cm (11,5 pulgadas), informó The Associated Press.

El clima severo está lejos de acabarse. Una fuerte tormenta invernal con millones de estadounidenses en su camino ha dejado una mezcla de lluvia, lluvia gélida y nieve en el centro de Estados Unidos. Mientras las aerolíneas han cancelado miles de vuelos, las autoridades pidieron a la gente que no saliera a la carretera y las escuelas cerraron sus recintos.

Autoridades lanzan advertencia

Se esperaba que la tormenta comenzara con lluvia, lo que complicaría la respuesta del estado. Significaba que los caminos no podían tratarse con salmuera y sal de roca porque la lluvia los lavaría, “Es peligroso. La gente necesita estar preparada”, dijo el gobernador del estado, informó The Associated Press.

El secretario de Transporte del Estado, Jim Gray, dijo que los equipos de carreteras estaban listos para responder. “Harán todo lo posible para mantener las carreteras transitables, pero aconsejamos a todos los que puedan hacerlo que se mantengan fuera de la carretera”, dijo Gray. Archivado como: tormenta de invierno en EEUU.