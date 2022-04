Se espera que la tormenta de invierno que azotará EEUU, que incluirá hasta tres pies de nieve, azoté partes de Colorado, Wyoming, Idaho, Montana, Utah, Nebraska, Dakota del Sur y Dakota del Norte, reseñó The Sun.

Fuertes vientos provocan evacuaciones

Los funcionarios del condado de Valencia pidieron evacuaciones en el área y dirigieron a los residentes a un refugio en un centro comunitario en la zona rural de Belén, justo al sur de Albuquerque.

Informaron que se perdió una cantidad desconocida de estructuras, pero no estaba claro de inmediato cuántas eran casas, graneros u otras dependencias. KOAT-TV transmitió imágenes aéreas que mostraban al menos una residencia en llamas cerca de Rio Communities, informó The Associated Press. Archivado como: tormenta de invierno EEUU en abril.