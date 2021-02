Según The Associated Press, las condiciones extremas, falta de energía eléctrica y problemas de transporte llevaron a la gobernadora de Oregon, Kate Brown , a declarar el estado de emergencia el sábado por la tarde.

La lluvia cubrió con hielo los caminos, líneas de electricidad y árboles en la zona de Portland, Oregon, y para el sábado en la mañana más de 270,000 habitantes no tenían luz.

Este sábado, una tormenta invernal cubrió de hielo y nieve el noroeste de Estados Unidos que da al Pacífico, dejando a cientos de miles de habitantes sin electricidad y afectando los viajes en la región, reportó The Associated Press.

Muchos árboles no soportaron el peso del hielo que tenían encima, cayendo sobre los cables de electricidad y causando que los transformadores estallaran en medio de chispas azules y naranjas.

Su casa en Lake Oswego también se quedó sin electricidad durante la noche. Justo a la vuelta de la esquina, otro enorme árbol bloqueaba la calle en ese suburbio al sur de Portland y había derribado un semáforo.

“Anoche, todo estaba bien y esta mañana dos árboles me obstruían el camino de la cochera y bloqueaban al menos la mitad de la calle.. Amigos en la zona más abajo tenían luz y me invitaron a estar con ellos”.

El hielo y la falta de electricidad por la tormenta registrada en Estados Unidos no impidió que los niños se divirtieran en sus trineos por segundo día en una zona donde rara vez hay nieve constante, informa The Associated Press.

Los residentes bloquearon calles con conos y retiraron las máquinas quitanieve para que los niños pudieran deslizarse por colinas cubiertas de hielo.

