En gran parte del noreste del país, la noche del jueves las lluvias y fuertes vientos no dejaron de azotar el país y convertirse en una pesadilla para los equipos de rescate y bomberos, que trabajaron arduamente para limpiar las calles de las ramas que se soltaron y de algunos árboles que cayeron. Hasta el momento, no se reportaron heridos.

Pero, Pensilvania no fue el único estado que se quedó sin energía en la tarde del jueves hasta la madrugada de este viernes. Autoridades, anunciaron que los estragos también se observaron en otras partes del país, donde los clientes de diferentes proveedores de energía reportaron las bajas que se estaban desarrollando en aquel momento.

La situación no sólo se incrementó en Nueva York, también se informó que otros 13,000 clientes estaban fuera de servicio en Nueva Jersey , desde la noche del jueves hasta entrada la mañana de este viernes, según informó New York Post. Los servicios de energía, se reestablecieron para la mayoría de clientes de esas zonas.

Los clientes, anunciaron a través de redes sociales la mala noche que se estaba desarrollando debido a la tormenta y estimaron que el viento estaba 'soplando tan fuerte' que temían más estragos que los cortes de energía; las autoridades, estimaron que 'lo peor de la tormenta' ya había terminando por lo que no debían preocuparse por más daños.

Los servicios de energía, estuvieron fallando para la mayoría de los estados y en poweroutage.us quedó registrado que proveedores de energía habían dejado fuera a sus clientes. Unos 31,000 clientes también estaban a oscuras en West Virginia , señaló New York Post; por tal razón, se estuvo trabajando para volver la energía en los puntos que más exigían la electricidad.

Casi 20,000 clientes se quedaron sin electricidad en Alabama en el punto álgido de las tormentas el jueves por la noche, pero solo unos 3,000 clientes permanecieron sin electricidad el viernes por la mañana , según poweroutage.us e informó The Associated Press. Alabama, recibió la peor parte de la tormenta que se desarrolló en la noche del jueves.

¿La caída de árboles?

Una de las tormentas del jueves por la noche derribó un árbol y aplastó una casa móvil con personas adentro en el suburbio de Leeds en Birmingham, informó WBRC-TV . No se reportaron heridos graves, dijo el alcalde de Leeds, David Miller e informó The Associated Press. Por el momento, las autoridades siguen trabajando para limpiar la ciudad.

En Adamsville, justo al noroeste de Birmingham, un semirremolque volcó debido a los fuertes vientos, dijo el jefe de bomberos. Los equipos de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional que cubre Birmingham planeaban salir el viernes para inspeccionar los daños en tres áreas para determinar si los tornados fueron la causa, anunció AP.