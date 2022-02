Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth cerró sus puertas hasta las once de la mañana ya que la lluvia helada azotó partes de Texas. Hasta el momento, alrededor del 85 por ciento de los vuelos en el aeropuerto Dallas Love Field y el 79 por ciento de los vuelos desde el aeropuerto John Glenn Columbus en Ohio han sido cancelados, informó The Sun. Archivado como: Tormenta Invernal EEUU febrero

En las últimas horas, se anunció que más de 3,600 vuelos fueron cancelados debido a la fuerte caída de nieve, aguanieve y vientos voraces, esos vuelos estaban programados para hoy ya se cancelaron, lo que provocó una interrupción generalizada de los viajes, señaló The Sun. Los principales aeropuertos del país, anunciaron cerrarían las puertas de sus instalaciones.

En la información que se registró, anuncian que se han contabilizado alrededor de 40,000 apagones solo en el condado de Hunt, destacó The Sun. Por ello, se pide que los pobladores se mantengan tomando las debidas precauciones para sobrellevar las malas condiciones que azotan a ciertos estados del país. Para los próximos días, se espera que los cortes de energía sigan produciéndose.

La tormenta invernal, dejó sin electricidad a más de 100,000 hogares y negocios ya que los fuertes vientos y las lluvias congelantes no han dejado de caer en la nación. Uno de los estados más afectados, sin duda alguna es Texas ya que en las últimas horas registró la cancelación de sus vuelos y que se han registrado más de 60,000 apagones en todo el estado, de acuerdo con AP.

En los primeros reportes, se esperaban fuertes nevadas desde el sur de las Montañas Rocosas hasta el norte de Nueva Inglaterra, mientras que los meteorólogos dijeron que era probable que se acumulara una gran cantidad de hielo desde Texas hasta Pensilvania, anunció The Associated Press. En las últimas horas, la caía de nieve ha dificultado a ciertas regiones del país ya que se están formando grandes bloques de hielo.

Un largo tramo de estados desde Nuevo México hasta Maine permanecieron bajo advertencias y alertas de tormentas invernales y la trayectoria de la tormenta se extendió más desde el centro de los Estados Unidos hacia más del sur y el noreste, destacó The Associated Press. El inicio de la tormenta invernal, se anunció a partir del martes para varios estados del país.

¿Una de las más peligrosas tormentas?

La tormenta de nieve del Medio Oeste no es nada inusual, excepto que en algunos lugares fue tan grande que tuvo una trayectoria de nieve intensa más grande de lo normal, dijo el profesor de meteorología de la Universidad del Norte de Illinois, Victor Gensini, destacó The Associated Press.

“Los únicos inviernos asombrosos que he podido experimentar son a través de las fotografías de mis padres de la década de 1970”, dijo Gensini, de 35 años. “Esta (tormenta) es normal para el curso, no solo para el pasado, sino también para el invierno actual”, anunció a través de los comentarios que dio a conocer sobre esta tormenta e informó AP.