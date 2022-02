Autoridades toman decisión ante tormenta

Las escuelas cerraron en varias comunidades, incluida Flagstaff, donde la Universidad del Norte de Arizona retrasó la apertura de su campus hasta las 10 a.m., cancelando todas las clases antes de esa hora, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Los funcionarios de los condados de Flagstaff y Coconino dijeron que las máquinas quitanieves mantenían abiertas las carreteras, pero advirtieron sobre condiciones de hielo y nieve y poca visibilidad. Mientras tanto, la lluvia cayó en algunas áreas desérticas, incluidas partes del área metropolitana de Phoenix. Archivado como: tormenta invernal en EEUU.