4 muertos en EEUU: Tormenta invernal deja inundaciones, aludes, fuertes vientos y avisos de tornados

Una poderosa tormenta invernal generó ventarrones, lluvias e inundaciones el jueves en el sureste de Estados Unidos que dejaron al menos cuatro muertos y varios lesionados en una docena de estados.

Los socorristas rescataron a personas de vehículos varados en inundaciones, pero no lograron llegar hasta una víctima cuyo vehículo desapareció en un arroyo crecido.

El frente de la tormenta destruyó casas móviles en Mississippi y Alabama, causó aludes de lodo y tierra en Tennessee y Kentucky, e inundaciones en comunidades que bordean las vías fluviales en toda la región de los Apalaches.

En Florida, el puente Sunshine Skyway que cruza la bahía de Tampa fue cerrado debido a los intensos vientos, dijo la Patrulla de Caminos de Florida.

Hubo avisos de tornado vigentes el jueves en la noche desde el norte de Florida hasta Carolina del Norte.

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, declaró el estado de emergencia el jueves en la noche debido a las fuertes lluvias e inundaciones extremas en diversas zonas.

Más de 500 personas en Richlands y los alrededores, en el suroeste de Virginia, fueron desplazadas por las inundaciones y fue necesario rescatarlas de sus viviendas, dijo Northam en un comunicado.

En el condado Harlan, en Kentucky, las corrientes se llevaron dos casas móviles mientras decenas de familias eran desalojadas cuando subía el nivel de las aguas, indicaron las autoridades.

“Es una situación muy mala que continúa agravándose a cada hora”, dijo Dan Mosley, juez ejecutivo del condado Harlan.

La lluvia persistía en una franja entre Luisiana y Virginia llena de árboles y cables caídos. Los distritos escolares cancelaron las clases en los estados a medida que llegaba la tormenta.

Una persona murió y otra resultó herida cuando los ventarrones destruyeron dos casas móviles cerca de la localidad de Demopolis, Alabama, informó el Centro de Predicción de Tormentas.

La víctima fatal, Anita Rembert, se encontraba en una de las casas con su esposo, hijo y dos nietos, dijo Kevin McKinney, director de administración de emergencias del condado Marengo. El hombre resultó herido y los menores ilesos, agregó.

Alerta de inundaciones, tormenta de invierno y tiempo invernal sigue vigente

“Hay aviso de inundación costera emitido para los condados costeros de York y Cumberland esta mañana, además del aviso de tormenta de invierno y el aviso de clima invernal. Posibles inundaciones costeras menores, especialmente en áreas bajas”.

