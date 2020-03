El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. informó que un sistema de lluvias y tormentas eléctricas se dirige al sur de California

Las alertas de inundaciones repentinas entrarían en vigencia al mediodía durante una vasta franja de valles interiores, montañas y desierto

Algunas montañas de gran elevación podrían obtener un nivel “sustancial” de nieve para el viernes

Se espera que un sistema de baja presión que se mueva tierra adentro por el sur de California el jueves atraiga humedad subtropical hacia el noroeste, generando lluvias y tormentas eléctricas, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés).

El NWS ha emitido alertas de inundación repentina para una gran parte del desierto del suroeste, desde el sureste de California hasta el extremo sur de Nevada y gran parte del oeste y centro de Arizona.

Estas advertencias incluyen las áreas metropolitanas de Las Vegas y Phoenix, así como las partes orientales de la cuenca de Los Ángeles (condados de Riverside y San Bernardino), así como las montañas y los desiertos del condado de San Diego y el valle de Coachella.

Con una fuerte lluvia local posible, las alertas de inundaciones repentinas entrarían en vigencia al mediodía durante una vasta franja de valles interiores, montañas y desierto, reseñó The Associated Press.

Según los pronosticadores, se espera que para el viernes algunas montañas de gran elevación de California podrían obtener un nivel “sustancial” de nieve, así como las montañas al oeste de Las Vegas, el Mogollon Rim y el Gran Cañón del norte y este de Arizona y en Utah.

Se espera que el próximo sistema climático comience a traer lluvia y nieve al norte de California durante el fin de semana y llegue a la mitad sur del estado el lunes.

En general, se espera menos de una pulgada de lluvia cerca de la costa desde el centro de Los Ángeles hasta San Diego.

Las tormentas eléctricas con breves lluvias torrenciales, granizo, vientos racheados y peligrosos rayos también son posibles, indicaron los meteorólogos.

Light to moderate rain developing over Los Angeles County with lower visibility reports. Be prepared for sudden slow downs on those slick roads, and several traffic delays. #larain #CAwx pic.twitter.com/MDHRGQ2mij — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 12, 2020

A solo una semana de la primavera, California está muy por debajo de los niveles normales de lluvia y nevadas de invierno.

El informe del Monitor de sequía de EE. UU. emitido el jueves muestra que más del 48% de California está ahora en sequía moderada y otro 30% se caracteriza por estar anormalmente seco después de que enero y febrero pasaron con precipitaciones muy por debajo de lo normal.

La sequía moderada cubre la mayor parte del Valle Central y Sierra Nevada, extendiéndose hacia el norte hasta la frontera de Oregón y hacia el oeste hasta una parte de la costa norte, el Área de la Bahía de San Francisco y hacia el sur hasta las regiones de Los Ángeles y la Costa Central.

Una franja del sureste de California que se extiende hacia el oeste hasta San Diego permanece libre de sequía o sequedad anormal.

The latest U.S. Drought Monitor map was released today. As a result of the dry Jan. and Feb. across the region, moderate drought (D1) is now depicted across much of San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura, and Los Angeles Counties. #CAdrought #CAwater #LAweather #CAwx #SoCal pic.twitter.com/1GbKUdy7Rp — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 12, 2020

Asimismo, el sistema de lluvias se extiende desde partes del área metropolitana de Phoenix hacia el oeste hasta partes del sur de California, reseñó Weather Channel.

Esta lluvia provocó una advertencia de inundación repentina en el metro del lejano oeste de Phoenix, provocando desprendimientos de rocas al norte de Sedona, Arizona, e inundaciones en las calles del condado de San Diego el jueves por la mañana.