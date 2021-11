El ministro de Salud interino, Khalid Abdel-Ghafar, dijo en un comunicado que no se reportaron muertes por picaduras de escorpión. Las fotos y las imágenes de video que circularon en las redes sociales mostraron calles inundadas y casas, vehículos y granjas agrícolas dañadas. Para ver el video de la tormenta en Egipto haga click AQUÍ . Archivado como: tormenta en Egipto.

Según Ahmed Rizk, profesor del Centro de Ingeniería Agrónoma, no solo los escorpiones abandonaron sus nidos debido a la tormenta, sino que también las serpientes buscaron refugio en las zonas pobladas, sobre todo las que están más elevadas. Rizk recomendó a la población de la ciudad de Egipto evitar las zonas montañosas, informó El Diario.

¿Cuál fue la causa de la muerte de las víctimas en Egipto?

El diario Al-Ahram informó sobre las muertes de las tres personas, citando a Ehab Hanafy, subsecretario del Ministerio de Salud en Asuán. No dio más detalles sobre la causa de los fallecimientos. Las fuertes lluvias también provocaron cortes de energía en toda la región, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Egipto alberga una subespecie de escorpión o alacrán conocida como escorpiones de cola gorda, una de las más letales del mundo. El veneno de estos animales puede ser potencialmente mortal para los seres humanos, es especial los que tienen alguna predisposición de salud ya que el veneno de estos arácnidos puede producir rápidamente una insuficiencia respiratoria o una parálisis, informó La Opinión. Archivado como: tormenta en Egipto.