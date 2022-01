Tormenta de nieve azota a 18 estados de Estados Unidos

Las autoridades no se cansan de advertir a los conductores que con agua y nieve las carreteras se vuelven más peligrosas. En Kansas, un hombre chocó por detrás con un máquina que limpia la nieve, aunque afortunadamente salió ileso. En Iowa, un camión se movió hacia el oeste mientras caía nieve así que las autoridades tuvieron que cerrar el paso. Son solo algunos ejemplos de los varios deslizamientos, choques y accidentes ocasionados por el clima.

Hace apenas un par de días, un voraz incendio destruyó 991 casas en dos suburbios de Colorado y tres personas continúan desaparecidas, informaron las autoridades locales. Miles de personas tuvieron que huir de la tormenta de fuego, pero este sábado cuando pudieron regresar a casa se encontraron con un nuevo riesgo. En un cambio dramático, ya no es el fuego, ahora es la nieve.

En los suburbios de Louisville y Superior, en Colorado, ráfagas de viento con fuerza de huracán alimentaron un incendio forestal que se propagó por la hierba reseca y aunque la nieve llegó para apaciguar las llamas, no fue lo suficientemente pronto como para salvar las casi 1,000 casas que se perdieron por las llamas.

Para llegar a sus casas tuvieron que soportar temperaturas de un solo dígito y abrirse paso a través de casi un pie de nieve. Ya en sus hogares, los residentes de aquellas casas que no quedaron destruidas ahora tienen que lidiar con tuberías congeladas y algunos daños causados por el agua.

Tres personas desaparecidas

Las autoridades locales informaron este sábado que no habían víctimas mortales que lamentar, pero que aun estaban buscando a las tres personas desaparecidas y que piensan que pueden estar muertas dentro de sus casas arrasadas por las llamas, apuntó The New York Times.

También explicaron que la nieve complica sus esfuerzos, por lo que traerán perros para buscar víctimas. “Sus casas están destruidas, potencialmente hay restos humanos en esas casas. Los escombros están aún calientes, todo está derrumbado y ahora está cubierto de nieve. Ni siquiera es seguro entrar en escena. No sabemos qué hay debajo”, explicó el alguacil Joe Pelle del condado de Boulder.