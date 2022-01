¿Hasta cuándo durará el temporal?

La peligrosa tormenta invernal continúa trayendo nevadas significativas, fuertes tormentas eléctricas y vientos tempestuosos al noreste de los EE. UU. el lunes festivo. Se pronosticó un pie (30 centímetros) de nieve en partes de Nueva Inglaterra, el estado de Nueva York, Ohio y Pensilvania hasta el martes por la mañana, y más de 80,000 clientes en la región se quedaron sin electricidad hasta el lunes por la mañana.

Los meteorólogos en Buffalo, Nueva York, dijeron que la nieve estaba cayendo rápidamente, arrojando más de 40 centímetros (16 pulgadas) a las 8 a.m. La ciudad aconsejó a las personas que no viajen si no es necesario en este Día de Martin Luther King Jr., mientras algunos pueblos de los alrededores instituyeron una prohibición de viajar. Archivado como: tormenta de invierno en EEUU.